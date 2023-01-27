Ашимбаев вновь стал председателем сената парламента РК

Фото: senate.parlam.kz

Рассказать друзьям

Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента Республики Казахстан депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность председателя палаты.





Кандидатура Ашимбаева на должность спикера сената была предложена ранее президентом страны.





Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Экономист - преподаватель политэкономии, магистр международных отношений. Кандидат политических наук.





В 1993-1994 годы работал в системе Министерства печати и массовой информации.





С мая 1994 года по март 1995 года - помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан.





С июня по ноябрь 1995 года - консультант аппарата Совета безопасности Республики Казахстан.





С ноября 1995 года по апрель 1999 года - старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя центра анализа и стратегических исследований администрации президента Республики Казахстан.





С апреля 1999 года по май 2000 года - заведующий аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан.





С мая 2000 года по февраль 2002 года - заведующий аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.





С февраля 2002 года по май 2005 года - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.





С мая 2005 года по апрель 2006 года - заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.





С апреля 2006 года по октябрь 2011 года - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан.





С января 2012 года по февраль 2018 года - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан пятого, шестого созывов, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.





С февраля 2018 года по июнь 2019 года - первый заместитель председателя партии Nur Otan.





С июля по декабрь 2019 года - помощник президента Республики Казахстан.





C декабря 2019 года по май 2020 года - первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан.





В мае 2020 года указом президента Республики Казахстан назначен депутатом сената парламента, избран председателем сената парламента РК.





24 января текущего года переизбран депутатом сената РК.





Дополнено 26.01.2023, 11.19



Заместителем председателя сената парламента РК избран Асанов Жакип. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.





gov.kz





В период с 2016 по 2017 год Асанов занимал должность генерального прокурора РК. До декабря 2022 года занимал должность председателя Верховного суда РК.





Дополнено 26.01.2023, 12.00





В ходе заседания также были избраны главы постоянных комитетов сената.





Так, Андрей Лукин избран главой Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.





Султанбек Макежанов возглавил Комитет по финансам и бюджету стал.





Аскар Шакиров избран председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.





Руководителем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству стал Суиндик Алдашев.





Комитет по социально-культурному развитию и науке возглавил Нурторе Жусип.





Али Бектаев стал председателем Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.