Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Аскар Мамин назначен премьер-министром Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании бюро мажилиса парламента. Отметив важность дальнейшей эффективной реализации стратегических программ государства, Нурсултан Назарбаев внес на обсуждение кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.

Прежнее правительство ушло в отставку. В этой связи я намерен обсудить с вами кандидатуру нового премьер-министра Аскара Мамина. Он имеет необходимый опыт, четверть века работает вместе со мной. Был акимом города, министром транспорта, первым заместителем премьер-министра. Под его началом было осуществлено многое, особенно в сфере инфраструктурного развития", - сказал президент.

Он подчеркнул, что А.Мамин принимал активное участие в работе интеграционных объединений и реализации совместных проектов.

Сегодня непростое время. Перед нами стоят важные задачи. Необходимо быстро двигаться вперед", - сказал глава государства.

В ходе заседания руководители фракций политических партий, представленных в мажилисе парламента, и председатели комитетов выразили поддержку кандидатуре А.Мамина на пост премьер-министра Республики Казахстан.

Напомним: 21 февраля Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства и выступил с заявлением, где сказал, что правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет.

На ближайшем съезде партии "Нур Отан" я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда. Эти средства будут направлены на решение следующих задач. Первое. Усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан. Второе. Расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально уязвимых слоёв населения. Третье. Серьезное изменение политики развития регионов. На это должна быть направлена работа правительства, акимов всех уровней. Средства, которые имеются у правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде партии "Нур Отан", - заявил президент.

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