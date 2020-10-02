Аскар Шокыбаев возглавил Комитет по инвестициям МИД Казахстана

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Аскар Шокыбаев назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК, передает Kazakhstan Today.

О назначении сообщили в пресс-службе МИДа.

Шокыбаев родился в 1974 году. В 1996 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби в Алматы по специальности "Востоковедение".

Трудовую деятельность начал в 1997 году в Министерстве иностранных дел РК. В разные годы занимал должности в национальных компаниях "Казахойл", "Казахтелеком", "Казтрансгаз", а также в Центре внешней политики администрации президента РК.

В период с 2008 по 2012 годы являлся генеральным консулом РК в Стамбуле, затем в 2012-2014 годы был генеральным консулом РК в Дубае.

С 2014 года до настоящего времени был послом Казахстана в Государстве Катар.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Владеет арабским и английским языками.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства