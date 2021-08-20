Аскар Умаров назначен вице-министром информации и общественного развития РК

Фото: правительство РК

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Умаров Аскар Куанышевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы. Окончил университет "Туран";

в 1997-1998 годы - ведущий специалист сектора социально-экономических проблем Республиканского научного центра проблем культуры;

в 1998-1999 годы - специалист по маркетингу в журнале "Малый бизнес Казахстана";

в 2001-2005 годы - корреспондент ТОО "РГ "Новости недели";

в 2005-2006 годы - шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО "РТРК "Казахстан" - РТЦ "Астана";

в разные годы занимал руководящие должности в частных организациях;

в 2008-2010 годы - директор, заместитель генерального директора ТОО "Нур-Медиа";

в 2011-2013 годы - вице-президент НАО "Тюркская академия";

в 2014 году - управляющий директор АО "НК "Астана ЭКСПО-2017";

в 2016-2017 годы - президент общественного фонда;

в 2017-2020 годы - генеральный директор ТОО МИА "Казинформ";

с января 2020 года по настоящее время - председатель правления АО МИА "Казинформ".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства