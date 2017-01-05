Астана. 4 января. Kazakhstan Today - Аслан Мусин освобожден от должности посла Казахстана в Хорватии, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Указом главы государства в связи с достижением пенсионного возраста Мусин Аслан Еспулаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству, проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.
Просмотров: 8094
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter