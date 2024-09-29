Состоялись консультации и обмен мнениями по проблемным вопросам

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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Астану посетила делегация Министерства обороны Беларуси. С коллегами встретился начальник юридического департамента Министерства обороны Казахстана Дидар Абишев, сообщает пресс-служба МО РК.





С белорусской стороны в мероприятиях приняли участие заместитель начальника управления - начальник отдела управления правового обеспечения Министерства обороны РБ полковник юстиции Александр Гладышев и замначальника отдела управления правового обеспечения подполковник юстиции Александр Шикалович.





Во время брифингов стороны презентовали материалы о системе органов правового обеспечения и перспективах их развития. Состоялись консультации и обмен мнениями по проблемным вопросам юридического сопровождения деятельности вооруженных сил.





Гости из Беларуси также посетили Национальный университет обороны РК и Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил РК, где ознакомились с экспозицией Государственного военно-исторического музея.