Атамкулов проинформировал Назарбаева об изменении формата работы МИД РК

Астана. 9 января. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов рассказал президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву об изменении формата работы ведомства, передает Kazakhstan Today.





В ходе встречи главе государства была представлена информация о планах работы по дальнейшей экономизации внешней политики страны и выполнению задач, стоящих перед министерством, сообщила пресс-служба Акорды.





Назарбаев подчеркнул важность экономизации внешней политики и дальнейшей эффективной реализации внешнеполитического курса страны.





Нельзя забывать о международной повестке дня. Задача Министерства иностранных дел - это активно проводить внешнюю политику страны, политику мира и добрососедства. Все, что мы начинали, необходимо продолжать и дальше", - сказал президент Казахстана.





В свою очередь, Атамкулов проинформировал главу государства о результатах анализа деятельности по продвижению инвестиционных проектов и переформатировании работы центрального аппарата министерства.





Кроме этого, министр иностранных дел доложил о принимаемых мерах по адаптации дипломатических миссий Казахстана к работе в соответствии с новыми задачами по экономизации внешней политики, а также рассказал о процессе пересмотра направлений экспорта страны.





По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.





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