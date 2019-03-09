Система Orphus

Атамкулов проинформировал Назарбаева об изменении формата работы МИД РК

09.01.2019, 17:58 9224
Астана. 9 января. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов рассказал президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву об изменении формата работы ведомства, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи главе государства была представлена информация о планах работы по дальнейшей экономизации внешней политики страны и выполнению задач, стоящих перед министерством, сообщила пресс-служба Акорды.

Назарбаев подчеркнул важность экономизации внешней политики и дальнейшей эффективной реализации внешнеполитического курса страны.

Нельзя забывать о международной повестке дня. Задача Министерства иностранных дел - это активно проводить внешнюю политику страны, политику мира и добрососедства. Все, что мы начинали, необходимо продолжать и дальше", - сказал президент Казахстана.


В свою очередь, Атамкулов проинформировал главу государства о результатах анализа деятельности по продвижению инвестиционных проектов и переформатировании работы центрального аппарата министерства.

Кроме этого, министр иностранных дел доложил о принимаемых мерах по адаптации дипломатических миссий Казахстана к работе в соответствии с новыми задачами по экономизации внешней политики, а также рассказал о процессе пересмотра направлений экспорта страны.

По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое