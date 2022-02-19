Айбат Ильясов занял пост вице-министра образования и науки РК

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НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Айбат Ильясов родился в 1982 году.
Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".
С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии".
С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций".
С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, исполняющий обязанности начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.
С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.