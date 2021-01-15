Айгуль Куспан освобождена от должности посла Казахстана в Бельгии и Люксембурге

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Айгуль Куспан освобождена от должности посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия и в Великом Герцогстве Люксембург, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Куспан Айгуль Сайфоллакызы освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, главы представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству", - сообщила пресс-служба Акорды.

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