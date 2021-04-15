Система Orphus

Айгуль Соловьева назначена советником Алика Шпекбаева

12.04.2021 13717
Айгуль Соловьева назначена советником Алика Шпекбаева
Фотография: Антикоррупционная служба
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Айгуль Соловьева назначена внештатным советником председателя Агентства по взаимодействию с гражданским обществом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.
 
Ранее Соловьева занимала должность руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии.
 
В ведомстве отметили, что СМГ является первым общественным институтом при Агентстве.
 
Под руководством Соловьевой СМГ внесена ощутимая лепта в развитие открытости и подотчетности государственных органов как на республиканском, так и местном уровнях. Айгуль Соловьева является общественным деятелем, долгие годы вносящая значительный вклад в развитие гражданского общества Казахстана, - сообщили в ведомстве.
 
Соловьева Айгуль Сагадибековна родилась в 1952 году.
 
Окончила Казахский Государственный Университет имени Кирова, химический факультет - преподаватель химии; обучалась сельскохозяйственному маркетингу по программе "Cochran Fellowship", обучалась по программе "SABIT" "Стандарты: упаковка и маркировка пищевых продуктов" (США). Заочно училась в аспирантуре и защитила диссертацию на соискание степени кандидата технических наук в Санкт-Петербургском технологическом институте по специальности "Технология тугоплавких неметаллических соединений".
 
В разные годы работала лаборантом, инженером, старшим инженером лаборатории окисных расплавов Института химии Академии Наук Казахстана; генеральным директором Акционерного общества "Базальт-Инт"; президентом объединения юридических лиц "Фонд содействия региональному развитию местному самоуправлению "Аймак"; председателем правления Объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая