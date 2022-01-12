Ажар Гиният назначена министром здравоохранения

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Ажар Гиният родилась 8 июня 1969 года в Западно-Казахстанской области. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт (1992 год) по специальности "Педиатрия", Актауский государственный университет им. Ш. Есенова (2007 год) по специальности "Государственное и местное управление", Almaty Management University (ALMU), МВА (2015 год) по специальности "Деловое администрирование".
Трудовой стаж:
Участковый педиатр городской поликлиники № 2, Атырау (1992-1994);
Врач-инфекционист детского инфекционного отделения Медсанчасть № 1, Актау (1994-1994);
Заведующий отделением Медсанчасть № 1, Актау (1994-1999);
Заместитель главного врача Областной инфекционной больницы, Актау (1999-2001);
Заместитель начальника Мангистауского областного управления здравоохранения (2001-2005);
Директор департамента здравоохранения Мангистауской области (2005-2006);
Начальник управления департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2008-2010);
Директор департамента организация медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2010-2014);
Директор департамента социальных услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016);
Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК (2016-2017);
Заместитель руководителя медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан (2017-06.2020);
Вице-министр здравоохранения РК (с июня 2020 года).
Прочие должности: член совета директоров АО "Казахский ордена "Знак почета" научно-исследовательский институт глазных болезней"; член совета директоров АО "НЦ Урологии им. Академика Б.У. Джарбусынова"; член совета директоров АО "Национальный научный кардиохирургический центр".