Ажар Гиният сменила Лязат Актаеву на посту вице-министра здравоохранения

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Ажар Гиният назначена вице-министром здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Гиният Ажар назначена на должность вице-министра здравоохранения РК. Также постановлением правительства РК Актаева Лязат Мейрашевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК.

Отмечается, что с сентября 2017 года и до назначения Ажар Гиният занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра управления делами президента РК.

Ляззат Актаева в разные годы занимала руководящие должности в системе здравоохранения Казахстана. На должность вице-министра здравоохранения РК была назначена в феврале 2017 года.

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