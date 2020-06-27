Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Марат Шоранов назначен первым вице-министром здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Шоранов Марат Едигеевич назначен на должность первого вице-министра здравоохранения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Марат Шоранов родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, аспирантуру в Научном центре урологии имени академика Б.У. Джарбусынова, Школу общественного здравоохранения имени Роллинса в университете Эмори. В разные годы работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником Научного центра урологии имени академика Б.У. Джарбусынова, научным сотрудником КазНИИ радиационной медицины и экологии в Семее, старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории высшей школы общественного здравоохранения.

С 2006 по 2008 годы работал заведующим инновационного отдела, исполняющим обязанности заместителя директора, заместителем директора Научного центра урологии имени академика Б.У. Джарбусынова. В 2008-2009 годы - директор Института развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК. В 2010-2011годы - менеджер по проектам клиники университета Эмори в США. В 2012-2013 годы - руководитель центра экономических исследований, заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения. В 2013-2017 годы работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития, АО "Национальный медицинский холдинг", корпоративном фонде "University Medical Center". В 2017-2019 годы - исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. В 2019 году занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана. С сентября 2019 года до настоящего времени был заместителем председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

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