Назначен министр здравоохранения РК

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Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Цоя А.В. министром здравоохранения Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в документе.

Указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан.





Как сообщалось ранее, 22 июня премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства здравоохранения назначенного постановлением правительства РК первого вице-министра Алексея Цоя.

Алексей Владимирович Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и других странах. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук. Работал хирургом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины Национального научного медицинского центра, генеральным секретарем общественного объединения "Евроазиатское респираторное общество", директором Центра внедрения современных медицинских технологий управления делами президента РК, начальником Медицинского центра управления делами президента РК, главным врачом Городской больницы №1 Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения РК.

С февраля 2019 года до настоящего времени руководил Медицинским центром управления делами президента Республики Казахстан.





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