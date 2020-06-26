Биртанов прокомментировал свою отставку

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Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, почему покинул пост, передает Kazakhstan Today.

На своей странице в Facebook экс-министр рассказал, что подал прошение главе государства об освобождении с должности министра здравоохранения в связи с тем, что ему потребовалось дополнительное лечение.

К сожалению, в связи с тем, что я заболел коронавирусной инфекцией, осложнившейся пневмонией, требуется дополнительное лечение. Вместе с тем считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне Министерства, так и в здравоохранении регионов. Уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой. Требуется время и отдача каждого из нас. Желаю здоровья и стойкости всем своим коллегам!" - написал Елжан Биртанов.

Он поблагодарил президента за оказанное высокое доверие внести свой вклад в развитие казахстанского здравоохранения.

Напомним , указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан.

Возглавил министерство Алексей Цой.

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