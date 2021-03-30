АЗРК ведет расследования в отношении АО "Эйр Астана", "СКАТ" и продавцов лекарств

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает KAZAKHSTAN TODAY

В настоящее время Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся антимонопольные расследования в отношении ТОО "Богатырь Комир", АО "Эйр Астана", АО "Скат", а также на рынке лекарственных средств", - сообщили по итогам встречи в пресс-службе Акорды.

Также Серик Жумангарин доложил о том, что в ходе выполнения поручения президента по анализу доступа к подъездным путям: разработаны правила, регламентирующие формирование вагонов перевозчиками для грузополучателей, сроки проведения ремонтных работ на путях, на текущей неделе будет заключен акт антимонопольного комплаенса, а также обеспечен допуск на все пути альтернативных перевозчиков.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о запуске системы биржевой торговли. 25 марта 2021 года начаты торги битумом, 31 марта стартуют продажи бензина, в апреле начнется торговля углем, что позволит сделать рынок прозрачным и более предсказуемым, получить котировки рыночных цен. В ближайшее время заработает Ситуационный центр при Биржевом комитете Республики Казахстан.

С учетом особенностей формирования рынка муки и его экспортного потенциала главой государства принято решение о преждевременности включения муки в перечень биржевых товаров", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, глава АЗРК сообщил о разработанном Национальном проекте по развитию конкуренции, который включает два базовых направления и 33 основных проекта. Данные проекты призваны снять барьеры и обеспечить равный доступ на рынки биржевой торговли, электроэнергетики, сельхозпродукции, транспорта, связи, IT-услуг.

Президент дал ряд поручений, касающихся дальнейшего развития конкуренции, улучшения взаимодействия с правоохранительными органами, а также регулирования рынков лекарственных средств и социально значимых продовольственных товаров.

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