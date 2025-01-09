АЗРК за год завершило 97 антимонопольных расследований

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.





Председатель АФМ доложил главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%.





В частности, по результатам деятельности агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.





Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 - по транснациональной группе. Ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.





Кроме того, изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы, закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге, пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.





Президент также был проинформирован о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных "наркошопа" и задержано 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.





По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.



