Багдат Мусин назначен первым вице-министром цифрового развития

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности первого вице-министра Багдата Мусина, который будет временно исполнять обязанности министра, передает Kazakhstan Today.

Мамин подчеркнул, что глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по цифровизации государственных услуг и отраслей экономики. Особое внимание необходимо уделить вопросам цифровизации сферы здравоохранения и образования. Реализация всех этих важнейших задач имеет большое значение, особенно во время пандемии, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В рамках программы "Цифровой Казахстан" необходимо обеспечить качественным интернетом сельские населенные пункты, развивать инновационную экосистему Казахстана.

Мусин родился в 1983 году в Экибастузе Павлодарской области. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля по специальности "инженер-системотехник", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист".

Трудовой путь начал инженером-программистом, работал начальником отдела сопровождения ИС Республиканского центра правовой информации Министерства юстиции, начальником управления информационных технологий департамента экономики и финансов Министерства юстиции РК, занимал руководящие должности в структуре Министерства связи и информации РК, возглавлял АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В марте текущего года назначен советником президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.

Напомним, что сегодня Багдат Мусин был освобожден от должности советника президента по цифровизации и инновационным технологиям. Аскар Жумагалиев освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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