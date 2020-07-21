Багдат Мусин назначен первым вице-министром цифрового развития

Мамин подчеркнул, что глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по цифровизации государственных услуг и отраслей экономики. Особое внимание необходимо уделить вопросам цифровизации сферы здравоохранения и образования. Реализация всех этих важнейших задач имеет большое значение, особенно во время пандемии, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
В рамках программы "Цифровой Казахстан" необходимо обеспечить качественным интернетом сельские населенные пункты, развивать инновационную экосистему Казахстана.
Мусин родился в 1983 году в Экибастузе Павлодарской области. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля по специальности "инженер-системотехник", Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист".
Трудовой путь начал инженером-программистом, работал начальником отдела сопровождения ИС Республиканского центра правовой информации Министерства юстиции, начальником управления информационных технологий департамента экономики и финансов Министерства юстиции РК, занимал руководящие должности в структуре Министерства связи и информации РК, возглавлял АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
В марте текущего года назначен советником президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.
Напомним, что сегодня Багдат Мусин был освобожден от должности советника президента по цифровизации и инновационным технологиям. Аскар Жумагалиев освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
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