Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Бахытжан Намаев освобожден от должности спецпредставителя президента РК на комплексе "Байконур", передает Kazakhstan Today.
Распоряжением главы государства Намаев Бахытжан Билялович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - сообщила пресс-служба Акорды.
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