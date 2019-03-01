Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - БАКАД планируют запустить в 2021 году. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе МИР РК, к настоящему времени по проекту БАКАД полностью решены вопросы, связанные с отводом земель под строительство, на участках завершена мобилизация техники и персонала, оформлены карьеры.





"В 2021 году предусматривается завершение строительства и начало эксплуатации дороги на платной основе", - проинформировал на заседании министр.





Он также отметил, что в период строительства будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест. Автодорога позволит вывести за пределы Алматы до 38 тыс. АТС/сутки, что предотвратит образование транспортных коллапсов и положительно отразится на экологии города.





Также в ведомстве проинформировали, что в настоящее время прорабатывается ГЧП-проект строительства железнодорожной линии в обход станции Алматы. Объявление конкурса на определение лучшего технического предложения запланировано на конец текущего месяца.





Ожидается, что проект позволит на 40% разгрузить станцию Алматы и сократить сроки транспортировки грузов, следующих через неё транзитом в среднем на двое суток.





Также глава МИР РК проинформировал о работе над концессионным проектом строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог Туркестанской области.





"В рамках проекта предусматривается строительство Юго-Западного обхода города Шымкента (48 километров), обхода Сарыагаша (55 километров), участка Абай - Кызыласкер (34 километра) и подъезда Кызыласкер - Чиназ к пункту пропуска Конысбаев (14 километров). Проект будет способствовать увеличению объема грузоперевозок между Казахстаном и Узбекистаном, выводу за пределы городов Шымкент и Сарыагаш до 25 тыс. АТС/сутки", - рассказал Женис Касымбек.





По данным ведомства, разработка конкурсной документации близится к завершению и в скором времени планируется объявление конкурса.





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