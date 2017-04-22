Бакенов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК от 21 апреля 2017 года Бакенов Ернар Багытжанулы назначен вице-министром национальной экономики Республики Казахстан, сообщила пресс-служба МНЭ РК.

Бакенов родился 25 октября 1974 года в Караганде. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности "экономика". Трудовую деятельность начал в 1996 году в Ленинском районном филиале Народного банка Караганды с должности контролёра-кассира, передает Kazakhstan Today.

С 1997 по 2007 годы он занимал должности ведущего, главного инспектора, начальника отдела организации контроля таможенного оформления Таможенного комитета Министерства государственных доходов РК.

С 2008 по 2012 годы работал в АО "Центр развития торговой политики" в должности главного эксперта, заместителя директора, директора Департамента анализа внешнеторговой политики и развития торговли.

С 2012 по апрель 2017 года занимал пост директора департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики РК.

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