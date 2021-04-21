Балаева доложила главе государства о развитии волонтерского движения и экологического просвещения

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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений в рамках информационно-разъяснительной работы по актуальным направлениям государственной политики, в том числе по дальнейшему развитию волонтерского движения и экологического просвещения, а также реализации комплекса мер, приуроченных к 30-летию независимости Казахстана", - проинформировали в пресс-службе Акорды.

Кроме того, Токаев заслушал отчет о практической реализации недавних поправок в законы "Об общественных советах" и "О доступе к информации".

Также министр доложила об исполнении поручений президента, касающихся разработки новых законопроектов об общественном контроле, волонтерской и благотворительной деятельности. Данные акты призваны обеспечить благоприятные условия для развития гражданского общества.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач.

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