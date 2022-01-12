Балаева назначена заместителем руководителя администрации президента РК

Фото: akorda.kz

АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Акорды

В своем выступлении глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны.

Вы знаете, Алматы - мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - сказал Токаев.

Он поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также президент распорядился оказать поддержку пострадавшим предпринимателям.

Глава государства также сообщил о предстоящем выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ.

Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств", – отметил президент.

На заседании Токаеву доложили, что благодаря его решению направить в Алматы миротворцев город был спасен и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.

По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт.

Из пострадавшего здания акимата 14 городских управлений передислоцированы в резервные здания, а также в подведомственные организации. Ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков.

По итогам заседания правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.