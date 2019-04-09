Балташева назначена председателем правления госкорпорации "Правительство для граждан"

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Решением единственного акционера - Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК - председателем госкорпорации "Правительство для граждан" назначена Асемгуль Балташева, передает Kazakhstan Today.

Балташева Асемгуль Сериковна родилась 8 июля 1977 года. Окончила Павлодарский государственный университет (специальность - "бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности"), Карагандинский государственный технический университет (специальность - "экономика и менеджмент").

С 1997 до 2011 год работала на различных должностях в АО "Казахтелеком". С 2011 по 2012 год возглавляла РГУ "Центр обслуживания населения", после чего работала заместителем директора, а затем генеральным директором РГП "Центр обслуживания населения". При создании госкорпорации "Правительство для граждан" возглавила Дирекцию оказания государственных услуг. С мая 2017 года работала заместителем председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан".

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