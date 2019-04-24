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Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Бауржан Тортаев назначен заместителем министра обороны Казахстана, передает Kazakhstan Today.



Распоряжением главы государства Тортаев Бауржан Кадырович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.



Другим распоряжением президента Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства