Байбек: По отдельным предвыборным обещаниям имеются риски неисполнения до конца года

КОКШЕТАУ. 23 СЕНТЯБРЯ - В преддверии расширенного заседания политического совета партии Nur Otan по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева выехал в регионы для ознакомления с ходом реализации 216 региональных предвыборных программ, включая районы, первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек провел ряд встреч в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" до 2025 года в регионе реализуются задачи по улучшению качества жизни. Так, запланированы ввод 3,5 миллиона квадратных метров жилья, запуск новых и расширение действующих 245 предприятий с созданием 80 тысяч новых рабочих мест, обеспечение 100% населения сёл качественной питьевой водой для почти полмиллиона жителей, строительство и ремонт 103 школ, а также многое другое", - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook .





Он добавил, что по итогам 8 месяцев из 475 индикаторов уже исполнено 27%. К примеру, построено и отремонтировано 379 тысяч квадратных метров жилья, 209 километров сетей водоснабжения, 111 километров газопровода. До конца года будут введены в эксплуатацию 6 новых школ и пристройка на 600 мест к школе-гимназии №1 в Кокшетау. Создано порядка 14 тысяч новых рабочих мест.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan с председателем филиала, акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым посетил ряд строящихся предприятий в Буландинском районе согласно предвыборной программе партии". Так, модернизация Макинской птицефабрики позволит увеличить производство и экспорт продукции предприятия, а также дополнительно создать более 700 новых рабочих мест.

Далее в городе Макинске Бауыржан Байбек ознакомился со строительством нового маслозавода ТОО "Бота-2015" мощностью переработки 600 тонн сырья в сутки. Объем инвестиций составляет 5 миллиардов тенге с созданием порядка 80 новых рабочих мест.

В целом на ближайшие 5 лет Nur Otan ставит задачу по обеспечению работой в аграрном секторе до 500 тысяч человек. К 2025 году планируется увеличить объём валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, производительность труда - в 2,5 раза, а экспорт - в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70%. Это обеспечит страну основными продовольственными товарами собственного производства", - написал Байбек.

Также в Кокшетау в онлайн-формате провел совещание по исполнению предвыборных обязательств партии в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Несмотря на положительные результаты, по отдельным предвыборным обещаниям имеются риски неисполнения до конца года. В 60% случаев это связано с недофинансированием. Учитывая ведущую роль наших фракций в маслихатах, поручил обратить особое внимание на указанную проблему при рассмотрении проектов местных бюджетов на трехлетний период. Также в отдельных районах и городах есть риски неисполнения из-за неготовности проектной документации, отсутствия земельных участков, разрешений и другие", - добавил первый заместитель председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что все эти вопросы будут вынесены на обсуждение общественных советов при партии с принятием конкретных мер. "Как сказал Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев, наша основная задача - выполнить все предвыборные обещания. Nur Otan как партия реальных дел мобилизует все имеющиеся ресурсы, чтобы оправдать оказанное казахстанцами Доверие! #BizBirgemiz. Преодолев испытания, победим вместе!" - написал Бауыржан Байбек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства