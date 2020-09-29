Байбек: Праймериз - это одномандатные выборы внутри партии

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Первый зампред партии сообщил, что в рамках праймериз по всей стране поступило уже более 14 тысяч предложений и наказов от населения. Все они будут внимательно рассмотрены и учтены в предвыборных программах, передает Kazakhstan Today.

По сути праймериз - это одномандатные выборы внутри партии. Создается конкуренция, высказываются разные идеи, предложения, обсуждается предвыборная программа партии. И благодаря праймериз мы хотим выявить наиболее авторитетных, узнаваемых, пользующихся поддержкой гражданского общества и в целом казахстанцев, людей, которых мы будем системно выдвигать в наши списки", - отметил Бауыржан Байбек.

Первый зампред партии сообщил, что в рамках праймериз по всей стране поступило уже более 14 тысяч предложений и наказов от населения. Все они будут внимательно рассмотрены и учтены в предвыборных программах.

Для нас важно быть услышанными и самое главное - слышать мнения и стремления наших граждан. По поручению Елбасы мы разработали 216 региональных программ партии. Если "Nur Otan" наберет большинство в маслихате города Алматы, то партийная программа ляжет в основу городской пятилетней программы. Партия "Nur Otan" будет обеспечивать реализацию всех показателей, будет отвечать и нести ответственность перед алматинцами. Поэтому очень важно, чтобы сегодня алматинцы активно участвовали в этой доработке этой программы", - заявил он.





Партия - это конструкция, механизм, который должен позволить талантливым, креативным, честным, болеющим за судьбу нашей страны людям прийти во власть. Сегодня в обществе есть определенное недоверие, а будет ли справедливо? Есть к сожалению факты на местах, говорят не пройдешь, уже все решено. Но это не так. Это абсолютно не так. Кто бы вам что ни говорил, каждый человек должен сделать свой выбор сам. Кого он хочет видеть в списках партии "Nur Otan", кого он поддерживает. И на основании рейтинга мы будем определять наиболее сильных", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По его словам, цель праймериз - повысить эффективность работы маслихатов. Человек, который прошел через праймериз, прошел через партийное сито, через "горнило" политической борьбы, он будет работать по-другому, его голос будет звучать по-другому, и он будет по-другому вопросы ставить.

Партия, которая может меняться сама, может изменить страну. Сегодня мы видим: есть большой запрос на изменения, на новые лица, на новую риторику, на теплоту и реальную заботу о гражданах. Люди хотят более активно участвовать в жизни нашего общества. Только вместе мы сможем пройти все испытания. Только вместе мы можем сделать страну лучше. И партия "Nur Otan" проявляет политическую волю. Вы знаете, если партия "Nur Otan" что-то хочет, она всего добивается. Главное - поддержка населения, и тогда, я думаю, мы сможем реализовать все поставленные задачи", - заключил он.

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