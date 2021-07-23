Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК

Фото: пресс-служба Акорды
Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим отделом безопасности и правопорядка администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.
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