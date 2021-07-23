Система Orphus

Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК

22.07.2021 6913
Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
Фото: пресс-служба Акорды
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Глава государства назначил Мурата Баймукашева заместителем министра внутренних дел РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим отделом безопасности и правопорядка администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая