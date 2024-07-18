Базы данных 9 госорганов проверят на соответствие стандартам качества - Шаймарданов

Глава АСПиР также проинформировал президента о переходе агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос Шаймарданов рассказал главе государства о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также озвучил предложения по дальнейшей реализации структурных реформ, сообщает - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос Шаймарданов рассказал главе государства о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также озвучил предложения по дальнейшей реализации структурных реформ, сообщает Акорда





Шаймарданов доложил Касым-Жомарту Токаеву об институциональном усилении основ государственной статистики и управления данными.





По его словам, Бюро национальной статистики наделено полномочиями государственного контроля в отношении административных источников.





До конца текущего года будет проведена оценка качества баз данных девяти государственных органов. Это позволит распространить стандарты качества и международную методологию на административные источники данных", - заверил глава агентства.





Он также проинформировал президента о переходе агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет с учетом активного использования административных и альтернативных источников информации.





Реформы позволят сократить статистическую отчетность до 2 раз, при этом повысится качество данных и доверие к официальной статистике.





По итогам встречи президент подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил Шаймарданову продолжить дальнейшую работу в этом направлении.