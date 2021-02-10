Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Руслан Бекетаев освобожден от должности вице-министра финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Бекетаев Руслан Бакытжанович освобожден от должности вице-министра финансов Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба премьер-министра РК

Руслан Бекетаев родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. В разные годы работал на различных должностях в структурах Национальной комиссии РК по ценным бумагам, Национального банка РК, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также в структурах финансовой полиции и Министерства финансов РК. С июля 2014 года по настоящее время - вице-министр финансов РК.

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