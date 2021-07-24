Бекмукашев назначен председателем Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Приказом министра МЦРИАП РК Бекмукашев Кажмухан Ахматдинович назначен на должность председателя Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кажмухан Бекмукашев родился в 1982 году в Оренбургской области (РФ). Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной организации.

В 2005-2006 годы - главный специалист отдела развития массовых и национальных видов спорта управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

В 2006-2011 годы - занимал различные должности в аппарате акима Актюбинской области.

В 2011-2012 годы - начальник межрегиональной земельной инспекции по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям; и.о. заместителя гендиректора РГП "ГосНПЦзем" Агентства РК по управлению земельными ресурсами, Актобе.

В 2012-2013 годы - заместитель директора Департамента геодезии, картографии и геодезического контроля Агентства РК по управлению земельными ресурсами, Астана.

В 2013-2014 годы - руководитель управления геодезии и картографии, Министерство регионального развития РК.

В 2014-2016 годы - руководитель управления геодезии и картографии, Министерство национальной экономики РК.

В 2016-2019 годы - руководитель управления геодезии и картографии, Министерство сельского хозяйства РК.

С августа по ноябрь 2019 года - руководитель управления государственного геодезического контроля и оказания государственных услуг Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

С ноября 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

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