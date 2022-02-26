Олжас Бектенов возглавил Агентство по противодействию коррупции

Фото: пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции
Назначить Бектенова Олжаса Абаевича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в указе президента.
Другим указом Бектенов освобожден от должности первого заместителя председателя Антикора.
Олжас Бектанов родился 13 декабря 1980 года в Алматы.
В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".
Трудовой стаж:
2002-2006 годы - главный специалист отдела в управлении юстиции Алматы;
2006 год - эксперт юридического отдела канцелярии премьер-министра РК;
Работа в администрации президента РК;
Заместитель председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК;
01.2015 - 07.2015 - начальник управления государственных закупок Астаны;
07.2015 - 2016 - руководитель управления государственных закупок города Астаны, руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий секретариатом руководителя администрации президента РК;
2016 - 07.2017 - руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Астаны;
10.07.2017 - 06.2018 - заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики;
06.2018 - 06.2019- заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
с 06.2019 - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.