Бектенов поручил пересмотреть политику "Байтерека" в части поддержки казахстанских производителей

Фото: пресс-служба правительства

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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", сообщает пресс-служба - Под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", сообщает пресс-служба правительства





На заседании представлена информация о выполнении требований инвестиционной политики за 2023 год. Дочерние организации холдинга поддержали предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 2,8 трлн тенге, что на 45% больше, чем в 2022 году. Общий объем финансирования в сфере АПК за 2023 год составил 665,2 млрд тенге.





По итогам заслушивания отчетов глава правительства отметил, что необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть правила закупок "Байтерека" в сторону кардинального увеличения доли отечественных товаров.





Везде красной нитью должно проходить увеличение внутристрановой ценности. Если мы оказываем предпринимателю поддержку, он должен взять на себя встречные обязательства - наладить в Казахстане производство тех товаров, которые он сейчас импортирует, повышать производительность труда и уровень заработных плат работников, привлекать в качестве субподрядчиков и поставщиков казахстанские предприятия", - сказал Олжас Бектенов.