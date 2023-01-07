Бектуров назначен управляющим МФЦА

Фото: Instagram/rn.bekturov

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Ренат Бектуров назначен управляющим международным финансовым центром "Астана", - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Ренат Бектуров назначен управляющим международным финансовым центром "Астана", информирует пресс-служба Акорды.





Назначить Бектурова Рената Нурмолдаевича управляющим международным финансовым центром "Астана", - сообщается в тексте указа.





По данным aix.kz, Ренат Бектуров имеет более 10 лет опыта работы в сфере финансовых услуг, бывший финансовый директор AIX. Ранее занимал должность руководителя отделом развития управления активами администрации МФЦА, возглавлял казначейство в национальной инвестиционной корпорации Национального банка Казахстана.





Он работал в Банке развития Казахстана и участвовал в ряде знаковых сделок на рынке долгового капитала, таких как первый выпуск сукук в регионе СНГ. Ренат Бектуров является членом президентского молодежного кадрового резерва.





Кроме того, он имеет степень магистра в области банковского дела и финансов с отличием от университета Лестера, а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder).



