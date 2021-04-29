Бердымухамедов пригласил Токаева посетить Туркменистан

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенты соседних государств провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития казахско-туркменского многопланового сотрудничества, укрепления отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

Токаев заявил о готовности Казахстана к дальнейшему развитию многосторонних связей с Туркменистаном в интересах братских народов двух стран.

По мнению Бердымухамедова, Казахстан является основным партнером Туркменистана в Центральной Азии.

Президенты подтвердили готовность объединить усилия Казахстана и Туркменистана с целью наращивания объемов взаимной торговли, реализации проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики", - сообщает пресс-служба Акорды.

Достигнута договоренность о проведении в этом году заседания Межправительственной комиссии, чтобы придать дополнительный импульс сотрудничеству между двумя странами.

Президент Казахстана высказался в поддержку проведения очередной консультативной встречи глав центральноазиатских стран в столице Туркменистана при наличии консенсуса по этому вопросу. Он также выразил признательность главе туркменского государства за поддержку инициатив Казахстана в рамках Совета тюркоязычных государств, а также за присоединение Туркменистана к СВМДА в качестве наблюдателя.

Бердымухамедов пригласил Токаева с визитом в Туркменистан для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и подписания важных соглашений.

Президент Казахстана также выразил глубокие соболезнования туркменскому коллеге в связи с недавней кончиной его отца.

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