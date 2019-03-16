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Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Берик Шолпанкулов назначен первым вице-министром финансов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен на должность первого вице-министра финансов", - сообщила пресс-служба премьер-министра.

Также, по информации пресс-службы, постановлением правительства Кабикенов Арыстан Кенжетаевич освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК в связи с переходом на другую работу.

Шолпанкулов родился в 1976 году в Алматинской области. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер.

Трудовую деятельность начал в 1996 году казначеем управления кассовых средств и государственного долга казначейства при Министерстве финансов РК. В разные годы занимал руководящие должности в системе казначейства при МФ РК. С 2008 по 2014 года работал вице-министром финансов РК. В 2014-2016 годы - заместитель министра обороны РК.

С 2016 года по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.

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