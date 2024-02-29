28.02.2024, 10:57 40616
Бейбут Есенбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения
Он занимал должность вице-министра с июля 2022 года
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бейбут Есенбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения, передает корреспондент агентства.
Постановлением правительства Республики Казахстан Есенбаев Бейбут Салымович освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению", - сообщили в пресс-службе правительства.
Бейбут Есенбаев родился 9 октября 1985 года. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности "мехатроника и роботехника" (2008 год), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "экономика" (2012 год), магистратуру Казахстанского медицинского университета ВШОЗ с присуждением степени магистра здравоохранения (2019 год).
Он был назначен на должность вице-министра здравоохранения 7 июля 2022 года. Ранее занимал должности директора департамента развития электронного здравоохранения Минздрава, главного эксперта, руководителя управления информационных технологии в Минздраве.
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28.02.2024, 19:24 39701
Депутат призвал внимательно изучить состояние ТЭЦ Шахтинска
Мажилисмен считает, что температурный режим на ТЭЦ не соответствует заявленным цифрам
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Никита Шаталов обратился с запросом к первому вице-премьеру Роману Скляру, в котором высказался по поводу состояния ТЭЦ в Шахтинске Карагандинской области.
Шаталов призвал отправить в Шахтинск правительственную комиссию и внимательно изучить состояние ТЭЦ. По словам депутата, жители города обратились к нему с жалобами.
Шахтинцы говорят, что в морозы в домах температура опускалась до 15, а в отдельных случаях - и до 12 градусов. Акимат и руководство ТЭЦ утверждают, что якобы дома не были готовы к отопительному сезону. Но сейчас февраль, и большую часть зимы в домах было относительно тепло. При этом температура опустилась и на социальных объектах", - сообщил Шаталов.
Минувшим летом на ремонт ТЭЦ был выделен 1 млрд 300 млн тенге. Мажилисмен предположил, что деньги ушли не по назначению.
В начале февраля людям говорили о том, что возникла проблема с намокшим углем. Но там есть вопросы и к качеству самого угля", - сказал Никита Шаталов.
Депутат считает, что температурный режим на ТЭЦ не соответствует заявленным цифрам. А инициативная группа, созданная акиматом, так и не смогла получить информацию о температуре на объекте.
Депутат призвал отправить комиссию и произвести разбор полетов. Он подчеркнул, что это необходимо сделать не только в Шахтинске, но и в других небольших городах страны.
28.02.2024, 18:34 46266
Жазыкбай доложил Токаеву о работе по формированию гибридной модели госслужбы
Президент заслушал отчет об итогах деятельности Агентства по делам госслужбы за 2023 год
Фото: Акорда
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности Агентства по делам государственной службы за 2023 год и ознакомился с планами на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Председатель агентства Дархан Жазыкбай доложил президенту о работе по формированию гибридной модели государственной службы, объединяющей элементы карьерной и позиционной модели.
Также была представлена информация о мерах, нацеленных на формирование открытого государственного аппарата, в том числе по привлечению специалистов из частного сектора, внеконкурсному назначению выпускников вузов на низовые должности.
Глава государства был ознакомлен с результатами пилотного проекта отбора на государственную службу по системе e-Qyzmet, позволившей в 2,7 раза увеличить количество участников в конкурсах на занятие вакантных должностей. В этом году началось поэтапное внедрение системы отбора e-Qyzmet во всех государственных органах.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о деятельности агентства в сферах контроля качества оказания государственных услуг, дебюрократизации системы управления.
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по формированию сервисного и клиентоориентированного государственного аппарата, профессионализации госслужащих и внедрению современных технологий в систему государственной службы.
28.02.2024, 17:18 50936
Более тысячи попыток перечисления средств на счета террористов пресечены в Казахстане
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Президенту было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Глава государства был проинформирован, что ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге. Заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино. Совместно с банками второго уровня финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.
Дмитрий Малахов также доложил, что предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге.
В предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей. Также будут приняты меры по реализации концепции развития финансового мониторинга и комплексного плана по противодействию теневой экономике, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.
Ранее президент провел заседание Совбеза, где подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.
28.02.2024, 15:59 54636
Развитие железной дороги обсудил Токаев с ветеранами отрасли
В честь 120-летия железной дороги Казахстана ветераны с наилучшими пожеланиями вручили главе государства фонарь железнодорожника
Фото: Акорда
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с ветеранами железнодорожной отрасли. В мероприятии приняли участие Калтай Самбетов, Борис Есенаманов, Марат Хамзин, Болатбек Дуйсемалиев, Куаныш Котырев, Ескендир Рахметжанов, Оразгали Ахметбаев и другие почетные железнодорожники, информирует Акорда.
Глава государства обсудил с опытными специалистами перспективы развития железной дороги.
Я уделяю первостепенное внимание развитию железнодорожной отрасли. Сегодня провели хорошее мероприятие, связанное с открытием сухого порта в городе Сиане. Действительно, транспорт и логистика являются приоритетными направлениями. Сейчас все государства борются за доступ к транспортно-логистическим возможностям. Потенциал - даже не столько природные ресурсы, сейчас главное - перевозка товаров, налаживание логистических цепочек. Я ценю ваш труд. Самое главное - общество ценит ваш труд. Надеюсь, что с высоты опыта вы будете давать рекомендации, ценные советы руководителям железнодорожной отрасли, соответствующим профильным министерствам. Поэтому вместе надо работать", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь ветераны высказали мнение, что правильный подбор кадров играет важную роль в отрасли. По их словам, железнодорожники справляются с возложенными на них задачами благодаря таким личным качествам, как высокая дисциплина, трудолюбие, исполнительность и надежность. Участники встречи отметили рост грузоперевозок в последние годы и подчеркнули, что транспортный сектор играет ведущую роль в национальной экономике. По их мнению, создание Министерства транспорта позволило уделить больше внимания развитию отрасли.
В честь 120-летия железной дороги Казахстана ветераны с наилучшими пожеланиями вручили главе государства фонарь железнодорожника.
Ранее Касым-Жомарт Токаев дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая.
28.02.2024, 15:24 56251
Страны СНГ будут совместно бороться с биологическими угрозами
Соответствующее соглашение одобрили в мажилисе
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены сегодня ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроект депутатам представила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Ранее документ подписали в Астане 28 октября 2022 года 8 стран из 11.
Соглашение разрешит создать условия, позволяющие странам сотрудничать в части предупреждения и ликвидации ЧС санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств - участников СНГ. В том числе с помощью специализированных противоэпидемических бригад", - заявила Альназарова.
Соглашение подписано в целях создания условий, позволяющих сторонам сотрудничать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств - участников СНГ, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории государства - участника СНГ, в том числе с помощью специализированных противоэпидемических бригад.
Напомним, сегодня мажилисмены также одобрили во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за семейно-бытовое насилие. В частности, в законопроекте введено пожизненное наказание для насильников детей.
28.02.2024, 13:06 62001
Правила выдачи документов изменились в Казахстане
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правила выдачи документов изменились в Казахстане. Приказ об изменениях подписал министр внутренних дел Ержан Саденов.
Новые правила касаются оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа.
Согласно приказу, теперь при оформлении документа, удостоверяющего личность, производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.
При оформлении документа гражданин должен предоставить документ об оплате государственной пошлины. Произвести оплату можно в кассах банков второго уровня или через их мобильное приложение.
Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.
Для оформления вида на жительство в Республике Казахстан иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:
- Документ об оплате госпошлины;
- Две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
- Действительный заграничный паспорт.
То же самое относится к оформлению удостоверения лица без гражданства и т.д.
Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.
Напомним, дополнения в закон по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан подписал в декабре президент Токаев.
Законом вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации".
28.02.2024, 12:41 63141
Туризм в Казахстане: какие объекты будут развивать в первую очередь
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта в 2 раза расширило список туристических территорий, приоритетных для развития, сообщает пресс-служба ведомства.
В топ-20 приоритетных туристических мест Казахстана вошли:
- Хан Ордасы (ЗКО);
- Каргалинское водохранилище (Актюбинская область);
- Туристский комплекс (Костанайская область);
- Щучинско-Боровская курортная зона Акбура (Акмолинская область);
- Имантау-Шалкарская курортная зона (СКО);
- Баянауыл (Павлодарская область);
- Курортная зона Катон-Карагай (ВКО);
- Алакольская курортная зона (Абайская и Жетысуская области);
- Тургень - горнолыжный комплекс Каскелен (Алматы и Алматинская область):
- "Коксай resort" (Жамбылская область);
- Балхаш (Карагандинская область);
- Туркестан (Туркестанская область);
- Космодром "Байконур" (Кызылординская область);
- с. Улытау (Улытауская область);
- Теплый пляж (Мангистауская область);
- Городище Сарайшык (Атырауская область);
- Центр гастрономического туризма (Шымкент);
- Туристский район (Астана).
Учитывая динамический рост потока внутреннего туризма, министерство совместно с местными исполнительными органами разработало дорожные карты по развитию инфраструктуры упомянутых туристских направлений", - говорится в информации министерства.
Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2023 года Казахстан посетили 834,9 тысячи иностранных туристов. Сред них больше всего россиян (356 850 человек), на втором месте - китайские туристы (75 131), на третьем - туристы из Турции (41 134). В пятерку также вошли путешественники из Индии (34 757) и США (28 160).
По версии New York Times в список лучших туристских направлений вошел Алматы.
28.02.2024, 11:08 66916
Уволенным с госслужбы дадут еще один шанс: мажилис одобрил поправки в законодательство
Фото: Pexels.com
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам приведения некоторых законодательных актов в соответствие с нормами Конституции РК. Нормы законопроекта охватывают законодательство в сфере государственной службы, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Конституционный суд признал закон "О государственной службе РК" не соответствующим Конституции в части установления бессрочного запрета на поступление на госслужбу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих госслужбу, в связи с отсутствием соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов госслужбы и госуправления", - отметили в мажилисе.
При этом Конституционный суд считает, что судья, прекративший полномочия по такому отрицательному мотиву, как несоответствие занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, может реализовать конституционное право на свободу труда в иных сферах, в том числе на госслужбе.
Ранее сообщалось, что пятая часть алматинских госслужащих привлечена к дисциплинарной ответственности в прошлом году.
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