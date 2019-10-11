Без документов и с подложным госномером: в Алматинской области проверяют автобусы

Талдыкорган. 10 октября. Kazakhstan Today - Водителей автобусов без документов и транспортное средство с подложным госномером выявили в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане полиция с 10 по 17 октября инициировала широкомасштабную профилактическую отработку "Автобус", проводимую совместно с Комитетом транспорта МИИР, исполнительными органами и представителями общественности. Мероприятие нацелено на профилактику ДТП с участием общественного транспорта, сообщила пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

На период отработки увеличена плотность полицейских нарядов. На автодорогах в сельской местности к мероприятию подключены участковые инспекторы и сотрудники других служб. Созданы мобильные группы из числа полицейских, представителей общественности и инспекции транспортного контроля, выявляющие факты нелегальных перевозок пассажиров. Ход ОПМ взят на особый контроль, результаты которого, ежедневно, докладываются министру внутренних дел", - сообщил начальник ДП региона генерал-майор полиции Мурат Урумханов.

В ходе отработки особое внимание уделяется наличию у водителей пассажирских автобусов документов, требуемых для соблюдения режима труда и отдыха, проведению медосмотров и проверке технического состояния общественного транспорта.

По первым результатам можно выделить факт задержания в Талдыкоргане водителей трех маршрутных автобусов, у одного из которых выявлен подложный государственный номерной знак, что является серьезным нарушением, у других отсутствовали какие-либо документы. Все три автобуса помещены на штрафстоянку", - добавили в полиции.

С начала года в регионе зарегистрировано 316 дорожных аварий, допущенных по вине водителей автобусов, в которых погибло 50 и пострадало 553 человека.

Как пояснили в пресс-службе МВД РК, в ходе отработки особое внимание обращено на техническое состояние автобусов, перевозящих детей, а также эксплуатацию незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов (такси), техническое состояние и конструкция которых не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

Совместно с сотрудниками территориальных подразделений по чрезвычайным ситуациям проводятся осмотры технического состояния рейсовых автобусов по состоянию систем отопления, топливоподачи, устройства и эксплуатации электрооборудования, наличия средств пожаротушения.





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