Фото: uvp-akmo.gov.kz

Кокшетау. 2 октября. Kazakhstan Today - Техническое состояние школьных автобусов проверили в районах Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В регионе проходит акция "Безопасный школьный автобус". В рамках этой акции, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения при организации подвоза к местам обучения, профилактика дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок детей школьными автобусами, в организациях образования Акмолинской области проверены не только техническое состояние автотранспорта, но и безопасность подъездных путей, сообщили в управлении внутренней политики региона.

К проведению акции привлечены представители государственных органов, комиссий по делам несовершеннолетних, родительская общественность, трудовые коллективы, средства массовой информации и местная полицейская служба.

По словам заместителя руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсеновой, в районах области проведена проверка технического состояния транспорта, осуществляющего подвоз детей (182 автобуса, из них 142 принадлежат отделам образования, 29 - акиматам районов, 11 - другим хозяйствующим субъектам), проверены наличие и исправность тахографов, сведений о прохождении технического осмотра, наличие действующего страхового полиса на автотранспортное средство, соответствие водителей требованиям к перевозкам детей, наличие соответствующих категорий, водительского стажа, наличие журналов проведения инструктажа водителей по технике безопасности, проведения инструктажа школьников о правилах поведения во время школьного подвоза, наличие ремней безопасности.

Дюсенова отметила, что акция должна стать напоминанием детям, родителям и обществу о правилах безопасности дорожного движения и перевозки детей. В целом, вопросы по организации школьного подвоза находятся на постоянном контроле управления образования.

Также во всех школах региона прошли уроки безопасности по разъяснению правил дорожного движения, классные часы "Будь ярче", театрализованные выступления юных инспекторов движения о безопасности дорожного движения с вручением школьникам светоотражающих браслетов, конкурсов рисунков на асфальте с использованием люминесцентных красок (светящихся в темноте), показ социальных роликов по ПДД, занятия, лекции, родительские собрания в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах по вопросам соблюдения ПДД и правил перевозки детей, флешмобы по призыву участников дорожного движения к внимательности на дорогах.

В 2019-2020 учебном году в регионе организован подвоз для 5945 детей (100%), 5587 детей (93%) подвозятся ежедневно, 358 (7%) - еженедельно. Для этого привлечены 182 единицы автотранспорта.

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