Без спецпомощи живут 74 ребенка с инвалидностью в закрытых военных городках Казахстана

В Министерство обороны внесено представление об устранении нарушений законности

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура проанализировала вопрос законности обеспечения прав несовершеннолетних детей-инвалидов - членов семей военнослужащих, сообщает пресс-служба - Главная военная прокуратура проанализировала вопрос законности обеспечения прав несовершеннолетних детей-инвалидов - членов семей военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства





Анализ показал, что 74 ребенка, имеющие инвалидность по различным заболеваниям, проживают с родителями военнослужащими в закрытых и обособленных военных городках Аягозского, Сарыозекского, Гвардейского гарнизонов, где отсутствуют медико-социальные, психолого-педагогические, социально-образовательные и реабилитационные учреждения.





Более того, семьи военнослужащих, воспитывающие детей-инвалидов, не обеспечены дополнительной жилой площадью, предусмотренной законом.





Для защиты их прав в Министерство обороны внесено представление об устранении нарушений законности.





По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора военным ведомством прорабатывается вопрос ротации военнослужащих, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в областные центры, в которых имеются необходимые условия. Кроме того, в Аягозском гарнизоне трем семьям, воспитывающим детей инвалидов, предоставлены квартиры с соответствующей площадью", - сообщили в прокуратуре.