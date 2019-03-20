Бисембаев назначен помощником Первого Президента - первым заместителем управляющего делами президента РК

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Указом главы государства Бисембаев Абай Айдарханович освобожден от должности управляющего делами Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает Kazakhstan Today.

На официальном сайте главы государства опубликовано решение Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы "О назначении Бисембаева А.А. помощником Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы - первым заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан"

Назначить Бисембаева Абая Айдархановича помощником Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы - первым заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, говорится в документе.

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