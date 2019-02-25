Бывший замакима Карагандинской области назначен вице-министром энергетики РК

Астана. 9 октября. Kazakhstan Today - Анатолий Шкарупа назначен вице-министром энергетики РК, передает Kazakhstan Today.





Постановлением правительства Шкарупа Анатолий Валерьевич назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Ранее занимавший данный пост Б. Джаксалиев освобожден от занимаемой должности", - пишет primeminister.kz .





Анатолий Шкарупа родился в 1975 году в Алматинской области. В 1998 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности "экономика и менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса, инженер-экономист", в 2016 году - Университет КАЗГЮУ по специальности "право".





Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом в ОАО "KEGOK", где проработал до 2005 года, занимая должности начальника отдела, заместителя директора департамента планирования и экономического анализа.





В 2005-2013 годах работал в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий. Занимал должности директора департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики, заместителя председателя агентства.





В 2013-2104 годах - председатель правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", в 2015-2017 - аким города Сарани Карагандинской области.





С мая 2017 года до настоящего времени занимал должность заместителя акима Карагандинской области.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства