Благодаря работе над этическим обликом казахстанские госслужащие стали допускать меньше правонарушений

Костанай. 26 октября. Kazakhstan Today - Казахстанскими госслужащими допускаются единичные случаи оказания неправомерного предпочтения, использования должностных полномочий, при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих интересов. Об этом в Костанае, на площадке республиканского форума "Этические стандарты поведения на государственной службе: опыт и достижения", заявил руководитель аппарата Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Саян Ахметжанов, передает Kazakhstan Today.





"За 9 месяцев нашими советами проведено 117 заседаний, рассмотрено 529 вопросов и 349 дисциплинарных дел. Наблюдается сокращение фактов оказания неправомерного предпочтения, использования должностных полномочий, при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих интересов; в текущем году зафиксированы лишь единичные случаи", - сообщил С. Ахметжанов.





Он также отметил наравне с Советами по этике работу института уполномоченных по этике при государственных органах и возросшее доверие к ним.





Этот институт показал свою состоятельность. Это подтверждается более чем десятикратным ростом количества обращений в адрес уполномоченных по этике в последние два года. Если в 2016 году только 445 граждан обратились, то уже за 9 месяцев текущего года 8512", - отметил С. Ахметжанов.





В местных исполнительных органах Костанайской области трудится более 3,5 тыс. государственных служащих. Нами будет продолжена активная борьба с коррупцией, повышена персональная ответственность первых руководителей за совершение коррупционных правонарушений их подчиненных. В местных исполнительных органах за 9 месяцев текущего года произошло снижение количество этических нарушений", - констатировал заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк.





Участники форума составили комплексную картину работы Советов по этике, уполномоченных по этике при госорганах, процесса совершенствования их работы. В частности, положительную динамику в этой сфере отметил руководитель департамента эффективного управления программы развития ОНН в Казахстане Константин Сокульский.





Мы провели ряд исследований, способствовавших внедрению института уполномоченного по этике на государственной службе, а также Этического кодекса государственных служащих. Эксперты рекомендуют в дальнейшем укрепить правовую базу в этой сфере, что предполагает расширение полномочий уполномоченных по этике и усиление механизмов мониторинга и контроля над соблюдением норм этики. Сегодня возрастает роль граждан в этом процессе. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, повсеместное проникновение информационных технологий и популярность социальных сетей позволяет гражданам быстро получать информацию, сравнивать с лучшими мировыми практиками и обмениваться между собой. Появление неэтического поведения может незамедлительно стать достоянием широкого круга общественности. Во-вторых, растут ожидания граждан в части доступности, полноты и скорости оказания государственных услуг. Граждане хотят знать больше о том, как работает правительство, как расходуются бюджетные деньги, как происходят кадровые назначения в государственных органах. В-третьих, простые жители хотят принимать активное участие в процессе разработки планов развития городов и населенных пунктов и принятии решений, в особенности на местном уровне... Также говоря об этическом контроле государственных служащих, мы должны понимать, что это двустороннее движение. Граждане также должны относиться с пониманием ко всей сложности работы госслужащих и всем тем вызовам, которые стоят перед государственными служащими", - прокомментировал К. Сокульский.





Добавим, участники форума приняли открытую Хартию членов комиссии и советов по этике Агентства, уполномоченных по этике центральных государственных и местных исполнительных органов, открытую для присоединения всех заинтересованных структур, провозглашающую главенствующую роль профилактики и превенции коррупционных и этических правонарушений перед наказанием. Также они призвали "руководствоваться реальным смыслом законов, не использовать формальные процедуры для достижения целей, не совместимых с этическими нормами поведения государственных служащих, вносить достойный вклад в создание Общества Всеобщего Труда, осуществляя свою деятельность на высоком профессиональном уровне".





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