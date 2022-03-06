Более 1000 вагонов казахстанских собственников застряли на Украине

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - По оперативным данным на 5 марта, на территории Украины простаивают 1007 грузовых вагонов казахстанских собственников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
МИИР РК и КТЖ работают над возвратом застрявших на Украине вагонов, сообщает пресс-служба министерства.
Помимо этого, в пути следования на Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.
Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта горячая линия при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.
Напомним, по оперативным данным на утро 5 марта 2022 года, из 57 автотранспортных средств с Украины выехали 30. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 27 водителей все еще находятся на территории Украины.