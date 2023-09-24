Более 100 госслужащих на 35 млн тенге оштрафовал Антикор с начала года

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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба за 8 месяцев текущего года привлекла к административной ответственности 112 госслужащих. Общая сумма наложенного штрафа составила порядка 35 млн тенге, сообщили в - Антикоррупционная служба за 8 месяцев текущего года привлекла к административной ответственности 112 госслужащих. Общая сумма наложенного штрафа составила порядка 35 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.





В числе самых частых нарушений:





коррупция;

воспрепятствование законной деятельности бизнеса;

незаконное занятие предпринимательской деятельностью;

правонарушения, связанные с процессуальными действиями.





К примеру, в Астане департамент Антикоррупционной службы привлек к административной ответственности аудитора ревизионной комиссии за получение незаконного материального вознаграждения в виде установки ролл-штор в своей квартире. За подобные действия ревизор был оштрафован на сумму в 2 млн тенге.





Также чиновники часто незаконно вмешиваются в предпринимательскую деятельность.





В рамках проекта "Бизнеске жол" руководители управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики привлечены к адмответственности. Антикор города Алматы выявил, что эти должностные лица издали незаконные акты, которые мешали добросовестному бизнесмену заниматься законной деятельностью", - рассказали в ведомстве.





Суд признал их действия по исключению ТОО из реестра субъектов, подавших уведомление о начале строительно-монтажных работ, незаконными. Должностные лица привлечены к штрафу в размере 100 МРП.





В Костанайской области руководитель территориальной инспекции по ветеринарному контролю принял на работу главного специалиста отдела. При этом работник не сдал декларацию об активах и обязательствах до назначения на должность.





Руководитель ветинспекции за непринятие мер по противодействию коррупции был привлечен к административной ответственности по статье 680 КоАП РК и оштрафован на сумму 172 тысячи тенге.





В Антикоре сообщили, что опыт административного производства в вопросах противодействия коррупции применяется во многих странах.





К примеру, во французском законодательстве первостепенное значение отдается административным, а не уголовным мерам ответственности за коррупцию. В Латвии коррупционеры привлекаются к административной ответственности в 10 раз больше, чем к уголовной. Применение адмпрактики также рекомендовано международной организацией ГРЕКО.





В ведомстве напомнили, что принимают информацию о незаконных действия должностных лиц через короткий номер 1424 или Telegram-бот.



