Более 100 госслужащих на 35 млн тенге оштрафовал Антикор с начала года
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба за 8 месяцев текущего года привлекла к административной ответственности 112 госслужащих. Общая сумма наложенного штрафа составила порядка 35 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
В числе самых частых нарушений:
- коррупция;
- воспрепятствование законной деятельности бизнеса;
- незаконное занятие предпринимательской деятельностью;
- правонарушения, связанные с процессуальными действиями.
К примеру, в Астане департамент Антикоррупционной службы привлек к административной ответственности аудитора ревизионной комиссии за получение незаконного материального вознаграждения в виде установки ролл-штор в своей квартире. За подобные действия ревизор был оштрафован на сумму в 2 млн тенге.
Также чиновники часто незаконно вмешиваются в предпринимательскую деятельность.
В рамках проекта "Бизнеске жол" руководители управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики привлечены к адмответственности. Антикор города Алматы выявил, что эти должностные лица издали незаконные акты, которые мешали добросовестному бизнесмену заниматься законной деятельностью", - рассказали в ведомстве.
Суд признал их действия по исключению ТОО из реестра субъектов, подавших уведомление о начале строительно-монтажных работ, незаконными. Должностные лица привлечены к штрафу в размере 100 МРП.
В Костанайской области руководитель территориальной инспекции по ветеринарному контролю принял на работу главного специалиста отдела. При этом работник не сдал декларацию об активах и обязательствах до назначения на должность.
Руководитель ветинспекции за непринятие мер по противодействию коррупции был привлечен к административной ответственности по статье 680 КоАП РК и оштрафован на сумму 172 тысячи тенге.
В Антикоре сообщили, что опыт административного производства в вопросах противодействия коррупции применяется во многих странах.
К примеру, во французском законодательстве первостепенное значение отдается административным, а не уголовным мерам ответственности за коррупцию. В Латвии коррупционеры привлекаются к административной ответственности в 10 раз больше, чем к уголовной. Применение адмпрактики также рекомендовано международной организацией ГРЕКО.
В ведомстве напомнили, что принимают информацию о незаконных действия должностных лиц через короткий номер 1424 или Telegram-бот.
Напомним, в рейтинге US News 2023 по наименее коррумпированным странам Казахстан оказался в конце списка - на 75-м месте среди 87 государств.