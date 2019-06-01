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Более 100 километров электросетей строят в селе Жибек Жолы Акмолинской области

31.05.2019, 12:07 10315
Кокшетау. 31 мая. Kazakhstan Today - Более 100 километров электросетей строят в селе Жибек жолы Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Жители поселка Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к решению вопроса подачи электроэнергии и ремонта дорог. Помогла ли эта акция сельчанам и стоило ли идти на такие меры, журналисты решили выяснить в районном акимате. 
 

В селе Жибек Жолы в 2006-2007 годах для индивидуального жилищного строительства было предоставлено 6850 земельных участков. В целях динамичного развития населенных пунктов было начато строительство жилых домов без инженерно-коммуникационной инфраструктуры", - пояснили причину отсутствия электроэнергии местные власти.

 
На сегодня в селе освоено порядка 4 500 земельных участков и для обеспечения их коммуникационными сетями в 2018 году разработан проект на строительство водопроводных сетей, ЛЭП и дорог. В текущем году для реализации этих проектов из республиканского бюджета выделено 2,8 млрд тенге.
 
Уже с прошлого года в поселке ведутся работы по строительству линий электропередач протяженностью 110 километров. 
 

В 4-м микрорайоне завершение работ запланировано на конец июля этого года. Одновременно будут вестись строительно-монтажные работы по подведению сетей ЛЭП в 3-м микрорайоне. Следующими на очереди находятся 1-й и 2-й микрорайоны", - пообещали в ведомстве. 

 
Еще одним мероприятием по благоустройству населенного пункта стало начало строительства водопроводных сетей протяженностью 54 километра во 2-м, 3-м и 4-м микрорайонах. 
 
Не остается без внимания и вопрос обустройства внутрипоселковых дорог. 
 

Выделены средства на строительство внутриквартальных дорог 1-го, 2-го и 4-го микрорайонов. Общая протяженность сетей - 35 километров. Строительно-монтажные работы начаты в 1-м микрорайоне села. Также в этом году завершится строительство подъездной дороги к микрорайонам 6, 7, 8 и на кладбище села Жибек Жолы", - цитирует сообщение районного акимата управление внутренней политики региона. 

 

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