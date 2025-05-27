Более 10 тыс. га полей обработано в Кызылординской области против саранчи

Общая прогнозируемая площадь защитных мероприятий против саранчовых вредителей в области составляет 60 тыс. га

Фото: МСХ РК

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Кызылорда. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области на сегодняшний день обработано 10,524 тыс. га сельскохозяйственных угодий из 17,132 тыс. га подлежащих обработке, сообщили в МСХ РК.





Защитные мероприятия проведены на территории сельских округов Қарақұм, Сазды, Аққұм, Қосаман и Жіңішкеқұм Аральского района. Задействованы два судна легкой авиации, два судна сверхлегкой авиации, 12 наземных агрегатов, пять дронов, 45 ранцевых опрыскивателей. К мониторинговым мероприятиям привлечено 48 специалистов", - проинформировали в ведомстве.





Общая прогнозируемая площадь защитных мероприятий против саранчовых вредителей в области составляет 60,024 тыс. га. Договоры с поставщиками заключены на всю планируемую площадь.





В регионе действует оперативный штаб под руководством заместителя акима области, аналогичные штабы функционируют на районном уровне. Для проведения мониторинга и координации действий на местах привлечено 279 человек.





В целом обследовано 445,8 тыс. га земель на наличие личинок стадных саранчовых. Все защитные мероприятия проходят под контролем КГИ в АПК. Повреждений посевов сельхозкультур не зафиксировано.





Мониторинговые и защитные работы в регионах продолжаются", - отметили в министерстве.