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Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Более 150 казахстанцев вернулись на родину из Испании, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства иностранных дел РК, на сегодняшний день при помощи казахстанских дипломатов территорию Испании различными авиарейсами покинули свыше 150 казахстанских граждан. Особое внимание уделяется несовершеннолетним и гражданам РК, находившимся в Испании на лечении.

28 марта из аэропорта Барселоны в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы рейсом авиакомпании Belavia вылетели 44 гражданина Казахстана, большинство из которых - студенты, а также несколько детей.

Дипломатами была достигнута договоренность с руководством посольства Беларуси в Мадриде и авиакомпании Belavia о замене самолета, вылетающего 28 марта из Барселоны, на более крупный для того, чтобы обеспечить посадку на борт всех выкупивших авиабилеты казахстанских пассажиров.

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