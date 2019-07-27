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Кызылорда. 25 июля. Kazakhstan Today - Более 150 жителей Кызылординской области получили микрокредиты в первом полугодии 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В целях поддержки предпринимательства в 2019 году была разработана специальная дорожная карта, в рамках которой из различных источников было выделено 34 млрд тенге. Из них 5 млрд тенге были направлены на предоставление микрокредитов, государственных грантов в рамках государственных и региональных программ", - рассказал руководитель областного управления предпринимательства и туризма Фердоуси Кожабергенов на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

По его данным, в первом полугодии 2019 года микрокредиты на сумму 628,9 млн тенге получили 153 человека. В рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" 216 субъектам малого и среднего бизнеса была оказана финансовая поддержка.

Вместе с тем в рамках региональной программы "Микробизнес-Кызылорда" 205 начинающих предпринимателей получили одобрение в получении микрокредитов.

С начала года для субсидирования был одобрен 91 проект на общую сумму 2,6 млрд тенге, также 41 субъекту малого и среднего бизнеса была предоставлена гарантия на общую сумму 432 млн тенге.

В текущем году для проведения конкурса по предоставлению государственных грантов был выделен 31 млн тенге, из них 21 млн тенге был направлен на финансирование молодых предпринимателей.

В результате для участия в конкурсе заявки подали 473 субъекта малого предпринимательства. При этом решением конкурсной комиссии было поддержано 84 проекта, из них 44 проекта предложены молодыми предпринимателями, проинформировали в РСК.

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