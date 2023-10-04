03.10.2023, 12:45 28731
Более 160 млн кибератак на госресурсы отражено в этом году в Казахстане
Во время визита в АО "Государственная техническая служба" президент дал ряд поручений по отражению любых угроз информационной безопасности
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев текущего года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты, сообщили президенту Касым-Жомарту Токаеву во время визита в АО "Государственная техническая служба", сообщает Акорда.
Главе государства продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода.
Президент отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры страны и отражение любых угроз безопасности в этой сфере. Он также дал ряд поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных.
Напомним, в Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев.
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04.10.2023, 16:08 8166
Распределены обязанности между премьер-министром Казахстана и его заместителями
Подписано соответствующее распоряжение
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и заместителями премьер-министра Республики Казахстан.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, в круг обязанностей премьер-министра РК входит руководство деятельностью правительства, решение стратегических вопросов экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества.
Наряду с этим за премьером закреплены вопросы привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, управления государственными активами, цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, развития оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, премьер-министр руководит работой Республиканской бюджетной комиссии, Совета по экономической политике, Национальной комиссии по модернизации и других консультативно-совещательных органов.
За первым заместителем премьер-министра Романом Скляром закреплены вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазового сектора и нефтехимии.
Он также курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, промышленности, угольной и атомной промышленности, ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, экспортного контроля, охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы.
Вместе с тем Роман Скляр координирует работу по подготовке и прохождению отопительных сезонов, развитию специальных экономических и индустриальных зон, увеличению доли казахстанского содержания при закупках товаров, работ и услуг организациями и госорганами, а также обеспечению космической деятельности и военной безопасности, развитию инфраструктуры туризма и спорта и т.д.
В ведение заместителя премьер-министра - руководителя аппарата правительства РК Галымжана Койшыбаева входят вопросы организационно-правового, экспертно-аналитического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения деятельности премьер-министра и правительства, дебюрократизации госаппарата, реализации административной реформы госорганов.
Кроме того, он занимается вопросами цифровизации центральных и местных исполнительных органов. Координирует создание единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения госорганов, деятельность центральных и местных исполнительных органов, законотворческую работу. Осуществляет контроль за исполнением актов и поручений главы государства, данных правительству, актов правительства, поручений премьер-министра.
Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, тарифной политики, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий.
Также за ним закреплены вопросы инвестиционной политики, регулирования естественных монополий, развития конкуренции и защиты прав потребителей, развития проектного управления, координации международных финансовых институтов.
Вместе с тем в круг обязанностей входят рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса, в том числе в части снижения административных барьеров, реформирования деятельности субъектов квазигосударственного сектора и др.
В сферу деятельности заместителя премьер-министра Мурата Нуртлеу входят вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и продвижения международного имиджа РК, а также координации заключения, выполнения, изменения, приостановления и прекращения действия международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации государственной границы РК.
Наряду с этим он курирует вопросы привлечения внешних инвестиций, улучшения инвестклимата и формирования положительного имиджа РК на международных рынках, расширения финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей с иностранными государствами и международными организациями, международного сотрудничества в области миграции.
За заместителем премьер-министра Тамарой Дуйсеновой закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, социальной политики, занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, молодежной и семейной политики, межконфессионального и межэтнического согласия.
Кроме того, она курирует вопросы развития культуры и спорта, государственного языка, демографической и миграционной политики, реализации программы "Ауыл аманаты" и др.
Заместитель премьера Серик Жумангарин курирует вопросы торговой политики, агропромышленного комплекса, земельных отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации.
Он также координирует деятельность акционерных обществ НК "QazExpoCongress" и "Экспортная страховая компания "KazakhExport".
04.10.2023, 15:48 9296
Банки не вернули государству 6 трлн тенге, выделенных на поддержку, - депутат
Фото: yandex maps
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аскар Садыков потребовал проверить информацию о том, что банки не вернули государству 6 трлн тенге, выделенных на поддержку.
В период с 2009 по 2020 год из общей суммы в 8,2 трлн тенге, выделенной государством для спасения и поддержки банков второго уровня, банками были возвращены только 1,9 трлн тенге. Получается, что более 6 трлн тенге банки до сих пор не вернули, и это в то время, когда государство нуждается в средствах на реализацию социальных и инфраструктурных программ", - цитирует депзапрос Аскара Садыкова "Sputnik Казахстан".
Выделенные из Национального фонда средства направлялись в: Halyк Bank - 62%, Jusan - 22%, Forte -5%, оставшиеся 11 % поделили между собой банки RBK, Eurasian, Centr credit, Nur bank.
Использование государственных средств без установления обязательств возвратности, срочности и платности является несправедливой практикой и говорит о несбалансированной политике государства в отношении банковского сектора, утверждает мажилисмен.
Госпомощь была распределена с явными предпочтениями к избранным банкам. Указанные факты вызывают серьезные вопросы. Важно отметить, что использование государственных средств без установления обязательств возвратности, срочности и платности является несправедливой практикой, что подчеркивается экспертами Всемирного банка", - цитирует депутата портал "Курсив".
Садыков потребовал провести проверку сведений, после чего подтвердить либо опровергнуть данные экспертов Всемирного банка.
В случае если достоверность этой информации подтверждается, сообщить, кто из должностных лиц персонально несет ответственность за разбазаривание 6 триллионов народных средств. Предпринимаются ли государственными органами и, прежде всего, Нацбанком меры по возврату указанных средств?" - говорится в запросе мажилисмена.
04.10.2023, 14:57 14021
Содействовать развитию компаний оборонной промышленности призвал президент
Kazakhstan Paramount Engineering - единственный в РК и Центральной Азии завод, специализирующийся на колесной бронетехнике
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе осмотра индустриальных объектов столицы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод Kazakhstan Paramount Engineering, специализирующийся на производстве и модернизации бронированной колесной техники, сообщает пресс-служба главы государства.
Основанная в 2013 году компания является единственным в Казахстане и Центральной Азии производителем колесной бронетехники. Преимуществом компании является создание на территории Казахстана собственного производства и сервисное обслуживание современной конкурентоспособной бронетехники, а также развитие производства бронированных колесных машин для выполнения различных задач.
Глава государства особо подчеркнул перспективность развития данной отрасли и призвал всемерно содействовать развитию отечественных компаний, специализирующихся в оборонной промышленности.
Напомним, в Казахстане до конца года создадут Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
04.10.2023, 13:19 21121
В каждом городе должны быть такие центры - Токаев о новом Дворце школьников в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства посетил новый столичный Дворец школьников SANA, сообщает Акорда.
В современном пятиэтажном здании работают более 60 кружков и спортивных секций для подростков от 5 до 17 лет. Они разделены на несколько направлений: техническое творчество, декоративно-прикладное искусство, социальные науки, музыка и хореография, спорт. Центр может одновременно принимать до 700 детей. В здании площадью 7500 квадратных метров помимо учебных кабинетов, оснащенных новейшими технологиями, также имеются плавательный бассейн, актовый зал, фото- и подкаст-студии.
Глава государства осмотрел кабинеты по сборке Lego, робототехнике, 3D-моделированию, гончарному искусству, кружки ударных инструментов, домбры и плавательный бассейн. Президент также побеседовал с преподавателями центра, детьми и их родителями.
В каждом городе, районе должны быть подобные центры. Недавно я провел встречу с представителями бизнеса. Это необходимо для детей, для подрастающего поколения. Поэтому решение этого вопроса должно быть приоритетным", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Учредитель строительной компании Абзал Сагымбаев отметил, что в дальнейшем планируется строительство нескольких подобных центров развития, социальных и медицинских объектов.
По словам акима Астаны Жениса Касымбека, до 2029 года в столице будет построено 15 таких дворцов школьников. Строительство 5 центров начнется в ближайшее время.
04.10.2023, 13:05 20361
Министр финансов прокомментировал публикацию списка лиц, получающих финансирование из-за рубежа
По его словам, публикация ИИН граждан была требованием законодательства
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса прокомментировал публикацию списка лиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Их (лиц с иностранным финансированием, включенных в список. - Прим. ред.) никто за руку не ловил, какой-то опрос не делал. Есть финансовая отчетность, которую вы сами сдаете, по сколько получаете помощь от иностранных государств. Если компания, предприятия либо другие юридические лица так же получают, но не сдают отчетность, можете нам этот список предоставить - мы разберемся", - пояснил министр.
Он также ответил, насколько правомерна публикация ИИН.
Это требование законодательства. Мы это изучали, есть юридическое заключение, в том числе со стороны Министерства юстиции. Поэтому здесь никаких ущемлений прав либо нарушений нет", - подчеркнул Жамаубаев.
Ранее лидер общественного мнения Альжан Исмагулов прокомментировал публикацию списка лиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Напомним, недавно Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.
В реестр вошли 240 физлиц и организаций, среди которых оказались известные казахстанские общественные деятели, журналисты и НПО. В частности, в список лиц, получающих финансирование из-за рубежа, попали журналисты Динара Егеубаева и Айнур Коскина, международный центр журналистики MediaNet, Internews Kazakhstan, экологическое общество "Зеленое спасение", ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz" и другие.
04.10.2023, 12:26 23046
Что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева, рассказали в Минфине
Фото: instagram/kairat4
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев рассказал, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева, передает корреспондент агентства.
Представители СМИ в кулуарах мажилиса спросили главу Минфина, что будет с конфискованными участком Боранбаева в Алматы и миллионами долларов на его счетах.
Если в рамках закона (по возврату незаконно выведенных активов. - Прим. ред) - естественно, мы недавно создали специальную компанию. Они и будут управлять. При необходимости мы либо на управление отдадим, либо реализуем деньги и перечислим на специальный счет. Если это деяние не попадает под действие данного закона, тогда есть процессуальное решение. Они передают в госимущество. Мы дальше также будем реализовывать", - пояснил Ерулан Жамаубаев.
Напомним, Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы, тем самым сократив на два года ранее оглашенный приговор.
Казахстанский бизнесмен, олигарх Кайрат Боранбаев признан виновным в хищении средств при импорте российского газа.
Председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова перечислила имущество, которое суд постановил конфисковать у осужденного, сообщает zakon.kz.
Конфисковать в доход государства имущество Боранбаева: коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по улице Аль-Фараби, 77/7-1, стоимостью 686 миллионов тенге; денежные средства, размещенные на счете в Народном банке в размере 1 миллиарда 270 миллионов 190 тысяч тенге; денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана на сумму 5 миллионов 685 тысяч 727 долларов, 1 миллион 170 тысяч 329 долларов, 755 миллионов 859 тысяч 601 тенге, 193 миллиона 170 тысяч 137 тенге", - цитирует tengrinews.kz Айсулу Сламбекову.
04.10.2023, 11:30 27141
Работников ЦОНов наделят ответственностью за утечку данных
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам государственной корпорации, сообщает пресс-служба мажилиса парламента Республики Казахстан.
Проект состоит из трех основных блоков. Работники ЦОНов, непосредственно оказывающие госуслуги и имеющие доступ к персональным данным ограниченного доступа, будут приравнены к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Делается это для профилактики злоупотреблений и правонарушений с их стороны, а также защиты прав граждан", - пояснили в пресс-службе.
Также из понятия "Государственная корпорация "Правительство для граждан" исключаются указания на направления деятельности.
Это даст возможность для бесперебойной работы по увеличению видов услуг, оказываемых через единого провайдера. При этом она лишается статуса единственного оператора госуслуг в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов", - сообщили в мажилисе.
Кроме того, госкорпорация наделяется компетенцией по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы "Е-өтініш".
Благодаря этому граждане смогут обращаться в административные органы, получать ответы, а также контролировать качество рассмотрения обращений. Изменения и дополнения законопроектом вносятся в 16 законодательных актов, в том числе в Уголовный и Земельный кодексы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных.
В сентябре стало известно, что тelegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев. Позже в Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев.
03.10.2023, 20:43 77436
За 30 лет Shell инвестировал в экономику Казахстана более 18 млрд долларов - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности концерна Shell в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что международный энергетический концерн Shell является одним из первых иностранных инвесторов в нефтегазовой промышленности страны. По словам президента, 30-летие деятельности Shell в Казахстане является важной вехой в истории отрасли.
За последние 30 лет Shell инвестировал в нашу экономику более 18 млрд долларов, укрепив свои позиции одного из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане", - сказал глава государства.
Слаженная работа концерна Shell и других акционеров позволила запустить "проект века" Кашаган. Сегодня Северо-Каспийский проект обеспечивает почти 20% нефтедобычи в стране, играя важную роль на глобальном рынке энергоносителей. Помимо добычи углеводородов, большое значение имеет создание инфраструктуры для их транспортировки на мировые рынки. Первым таким успешным проектом стал Каспийский трубопроводный консорциум. В его реализации приняли участие ведущие нефтяные компании, такие как "Шеврон", "ЭНИ", Shell, "Лукойл" и ряд других", - отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что присутствие транснациональных нефтегазовых корпораций в Казахстане показывает инвестиционную привлекательность страны, в частности стабильность законодательства в области защиты прав и интересов инвесторов.
Ранее директор по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым подтвердила нацеленность Shell на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?